Juventus, começa a era Carnevali: Frattesi e Muharemovic em alta, e o retorno de Kolo Muani está próximo

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Juventus: Carnevali, Frattesi, Muharemovic; Kolo Muani pode voltar

ROMA – Começa a era de Giovanni Carnevali na Juventus: o dirigente, após doze anos de grandes conquistas no Sassuolo, já está trabalhando na Continassa para construir o futuro próximo dos bianconeri, que precisam se recuperar após não terem conseguido a classificação para a Liga dos Campeões. De acordo com os analistas de apostas da Sisal e da Snai, entre os principais alvos da Juve estão o zagueiro Tarik Muharemovic, peça-chave do Sassuolo e cotado para vestir a camisa dos bianconeri a 2,50, e o meio-campista Davide Frattesi, que se destacou entre os neroverdi, mas precisa se reencontrar após não ter conseguido se firmar na Inter: uma negociação cotada a 4,50.Olhando para o cenário internacional, destaca-se o nome de Randal Kolo Muani, um jogador que retorna à Série A, cotado em 2 vezes a aposta, enquanto Kim Min Jae, outro velho conhecido da Série A por seu passado no Napoli, está cotado em 3,50. Ainda na defesa, é interessante a hipótese de John Stones, que acaba de deixar o Manchester City após dez temporadas e está pronto para um novo desafio: a possibilidade de uma transferência para a Juve, porém, ainda parece distante, com cotação de 16,00.