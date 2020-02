Juventus cogita contratar Willian, cada vez mais "ameaçado" no Chelsea

Com a chegada de Ziyech para a próxima temporada, o brasileiro pode perder ainda mais espaço no Blues; Willian é desejo antigo da Velha Senhora

A saída de Willian do parece se aproximar. Desde a oficialização da contratação de Hakim Ziyech, as especulações sobre o futuro do brasileiro só aumentam e tudo indica que ele não deve continuar no time londrino. E de acordo com o Express, a é a grande bola da vez para contratar o meia-atacante.

Acompanhe o Chelsea na Premier League ao vivo ou quando quiser! Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ziyech chega ao Chelsea para, em teoria, atuar na mesma faixa de campo que Willian. Além do marroquino, Christian Pulisic e Calum Hudson-Odoi estão crescendo e ganhando cada vez mais espaço com Frank Lampard. Aos 31 anos, o brasileiro pode perder completamente seu espaço no Chelsea.

Mais artigos abaixo

Mais times

A Juventus acompanha de perto a situação. Willian está em seu último ano de contrato e gostaria de uma renovação por mais duas temporadas com os Blues, que só ofereceram mais uma. Na janela do meio do ano, a Velha Senhora já queria contratar o jogador revelado pelo , mas as negociações não avançaram.

Um empecilho para uma possível ida do brasileiro ao time de Cristiano Ronaldo é o técnico Maurizio Sarri. Ele comandou o Chelsea na última temporada e o meia-atacante não era um grande fã do trabalho do italiano, que hoje treina a equipe de Turim. Sarri, porém, está pressionado no cargo. As atuações pouco convincentes da equipe - muitas vezes salva pelo português - podem causar a saída do treinador já no fim desta temporada.