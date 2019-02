Juventus: Chiellini se lesiona, mas não deve perder oitavas da Champions League

Após serem eliminados da Coppa Itália, a Juve ficará sem o capitão da equipe por pelo menos duas semanas

Massimiliano Allegri confirmou nesta sexta-feira (1) que Giorgio Chiellini ficará ausente das partidas da Juventus por duas semanas após ter saído mancando da partida contra o Atlanta, pela Coppa Itália, na última quarta-feira (30).

O jogador italiano sofreu uma lesão na panturrilha e foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo que eliminou a Velha Senhora do torneio.

Em entrevista coletiva, o técnico Biaconeri afirmou que o capitão da equipe deve estar de volta em “10 a 15” dias, e que Martin Caceres deve ser o seu provável substituto no confronto contra o Parma neste sábado (2), pela Serie A.

O esperado pelo treinador é que Chiellini esteja recuperado a tempo de jogar as oitavas de final da Champions League, contra o Atlético de Madrid, marcado para 20 de fevereiro.

Allegri também confirmou que Mario Mandzukic está de volta para a linha de ataque ao lado de Cristiano Ronaldo, falta apenas definir se o terceiro titular será Paulo Dybala, Federico Bernardeschi ou Douglas Costa.

O confronto entre Juventus e Parma acontece a partir das 17h30 (de Brasília), no Juventus Stadium.