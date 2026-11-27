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Giorgio Chiellini, ex-defensor e capitão da Juventus e atual diretor de assuntos do clube, participou hoje de um evento organizado pelo La Stampa no Mauto, em Turim. Foi uma oportunidade para falar sobre a temporada da Juventus e fazer um panorama do clube e do futebol italiano.

"Há cerca de um mês, o time vem encontrando equilíbrio e identidade", diz Chiellini, segundo o Tuttosport. "Esta reta final do ano é muito importante. Enfrentaremos o Como fora de casa, depois teremos dois jogos em casa e, novamente fora, a Roma. O equilíbrio e a solidez que estamos recuperando nos dão confiança. Nos últimos jogos, encontramos armas ofensivas, e jogadores importantes também estão voltando."

Chiellini acrescenta: "Os últimos dois jogos foram positivos. Não começamos muito bem em nenhum deles, mas conseguimos mudar o rumo das partidas. Acredito que, há cerca de um mês, o time vem encontrando equilíbrio e identidade. As ausências de dois jogadores como Locatelli e Yildiz levaram à busca por novos equilíbrios dentro e fora de campo. A trajetória na Europa é positiva e demonstra senso de responsabilidade. Poderíamos ter subestimado a competição, mas o time se importa com ela. Foram todos jogos disputados com seriedade. É uma trajetória que, a partir de março, terá outro peso, mas, nestes primeiros dois ou três meses, foi feito o que havia sido dito no início."

Depois, ao falar do futebol italiano e de seus problemas, Chiellini apresenta uma ideia: "Uma medida que faria sentido seria dar ajuda concreta aos nossos clubes para contratar jovens italianos. Hoje é mais fácil contratar um garoto de 16 anos do Lyon do que do Novara, do Bologna ou do Frosinone. Precisamos encontrar uma maneira de permitir que os clubes contratem mais italianos. É preciso ajudar o futebol italiano a promover mais interação entre nós."