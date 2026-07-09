Juventus: Carnevali volta a abrir as portas para Vlahovic; as chances de uma nova contratação são reais

Giovanni Carnevali reabre as portas para Dusan Vlahovic e, de repente, o sérvio volta a se aproximar da Juventus. Ainda não houve contatos formais (eles estão previstos para os próximos dias), mas o novo diretor executivo da Juventus, nas últimas horas, reabriu as portas para o atacante. Em relação às condições que levaram à não renovação do contrato (principalmente o relacionamento com Comolli), a situação mudou em parte e, portanto, há margem para retomar as negociações e tentar chegar a um acordo do ponto de vista financeiro (outro grande tema).





Os analistas de apostas da Goldbet e da Planetwin365 também estão convencidos disso; segundo eles, justamente a Juve, com cotação de 3,50, é o destino mais provável do sérvio. Sinais de uma possível “segunda união” que, neste momento, afastam outras possibilidades: por exemplo, em poucos dias, as chances de Vlahovic ir para o Napoli dobraram (de 4,00 para 8,00), com o Tottenham (a 12,00) e o Barcelona (a 15,00) já ficando para trás.