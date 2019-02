Juventus busca contratação de Marcelo, Isco e James para agradar Cristiano Ronaldo, diz jornal

Presente do 34º aniversário de CR7 incluiria ex-companheiros de Real Madrid, entre eles o brasileiro Marcelo

A Juventus estaria preparando um presente e tanto para o aniversariante do dia, Cristiano Ronaldo. Segundo informações do site italiano, TuttoSport, o time de Turim cogita contratar três reforços para, supostamente, agradar CR7.

Marcelo, um dos melhores amigos do português estaria entre os três desejos do clube. Além do brasileiro, Isco e James Rodrígues também entram nos planos da equipe italiana. Vale destacar que todos jogaram ao lado de Ronaldo, no Real Madrid.



(Foto: Getty Images)

Com atuações abaixo do esperado no Real, Marcelo é o que está mais perto de fechar acordo com a Juventus. Ainda segundo o portal, a Juve desembolsaria 45 milhões de euros (cerca de R$189 milhões), para agradar CR7 e contar com o brasileiro no elenco.

Em situação similar comparada com a de Marcelo no Real, Isco perdeu espaço no clube após a chegada de Santiago Solari no cargo de treinador dos merengues.