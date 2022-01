Sem espaço no Manchester United, Martial entra na mira da Juventus

Anthony Martial deixou claro que quer sair do Manchester United nesta janela de transferências, e a GOAL pode confirmar que a Juventus entrou em contato com os representantes do atacante para uma possível transferência.

O atacante francês atuou em apenas dez jogos na temporada 2021/22 do Manchester United até o momento, e não entra em campo desde o dia 2 de dezembro de 2021, depois de uma conversa com o treinador Rangnick, onde Martial deixou bem claro que deseja sair do Manchester United ainda nesta janela.

Com um recomeço sendo claramente necessário para o atacante, e o United disposto a negociar, clubes de toda a Europa estão interessados no jogador de 26 anos.

Apesar de a Juventus ter entrado em contato com os representantes do atacante, o clube ainda não fez uma proposta oficial ao Manchester United.

Depois de perder Federico Chiesa para o restante da temporada com uma lesão nos ligamentos do joelho, o clube bianconeri corre contra o tempo para encontrar um substituto antes da janela de transferências fechar, e Martial seria um dos favoritos do técnico Massimiliano Allegri.

Há, no entanto, outros clubes interessados no atacante francês, como Barcelona e Sevilla.

O que o United diz?

O técnico interino dos Red Devils, Ralf Rangnick, foi questionado novamente sobre o futuro de Martial em uma entrevista coletiva antes da partida do United contra Brentford, na quarta-feira (19), pela Premier League.

O alemão havia sugerido, após um empate em 2 a 2 com o Aston Villa, que o atacante havia pedido para ser deixado de fora da viagem para o confronto.

Questionado sobre essa situação novamente e se Martial poderia atuar contra o Brentford, Rangnick disse: “Tive uma conversa com ele no domingo, uma conversa pessoal sobre o que aconteceu e como vi toda a situação. O assunto agora está resolvido."

O clube aceita negociar o atacante, porém exige que a equipe interessada pague 100% do salário de Martial, além de uma taxa de empréstimo de 6 milhões de libras (R$45 milhões).