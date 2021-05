Juventus busca a classificação para a Champions League 2021/22, enquanto futuro de Pirlo é questionado

Combinação de resultados pode levar a Velha Senhora para a UCL na próxima temporada

A Juventus entra em campo contra o Bologna pela última rodada do Campeonato Italiano ainda com chances de classificação para a Champions League 2021/22. Na quinta posição com 75 pontos, os Bianconeri estão a um ponto do Napoli e também do Milan, equipes que ocupam a quarta e terceira colocação respectivamente. Dessa forma, estando fora do G-4, precisam não só vencer como também torcer por tropeços de seus dois rivais.

Apesar da dura missão e com o seu futuro muito questionado no clube, Andrea Pirlo insiste que a sua permanência na Juventus não depende apenas da classificação para a UCL.

"Não acho que o clube vai decidir com base no que acontecerá. Acho que eles têm uma ideia do que foi feito ao longo da temporada, o que correu bem ou mal. Eles não tomam decisões com base na última partida ou em um resultado. Cabe a eles decidir e veremos o que acontece", apontou o treinador.

"Gosto de fazer este trabalho, é normal que reconfirmasse a minha posição porque gosto de ter adrenalina e pressão. É preciso sentir o sangue correndo nas veias e quero continuar trabalhando com esta equipe e com este clube.", completou.

Cristiano Ronaldo - a principal arma

Cristiano Ronaldo pode ter um grande papel contra o Bologna. O português marcou 36 gols em todas as competições nesta temporada, mas seu futuro também é questionado à medida que se aproxima do último ano de seu contrato.

"Ainda o vejo ainda com uma camisa preta e branca e concentrado. Ele mostrou isso na outra noite fazendo sacrifícios e lutando porque queria ganhar a taça.", concluiu.