Juventus vira o jogo contra o Omonia
A Juventus conquistou uma importante vitória por 4 a 1 sobre o Omonia Nicosia, em casa, em partida válida pela Liga Europa. O time italiano marcou três gols seguidos, definiu o confronto e fortaleceu sua posição na briga pela classificação às oitavas de final.
A Juventus recebeu o Omonia Nicosia em um jogo intenso da Liga Europa, diante de uma torcida empolgada e com a clara intenção de vencer e seguir subindo na classificação.
A partida começou com um grande susto para os donos da casa. Aos 16 minutos, Ľubomír Šatka abriu o placar para o Omonia após passe de Muamer Tanković, dando ao time cipriota uma vantagem surpreendente e colocando a Juventus sob forte pressão nos minutos iniciais.
A Juventus tentou reagir rapidamente e pressionou com força a defesa do Omonia, até que o primeiro gol saiu aos 37 minutos, quando Andrea Cambiaso empatou após passe de Francisco Conceição. Com o 1 a 1, o jogo voltou à estaca zero.
A Juventus não demorou a completar a virada. Segundos antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 43 minutos, Jeff Ekhator marcou o segundo gol após passe do próprio Conceição, colocando sua equipe em vantagem por 2 a 1 e virando a partida de cabeça para baixo antes do intervalo.
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No segundo tempo, a Juventus manteve o domínio, e o momento decisivo veio aos 68 minutos, quando Francisco Conceição marcou o terceiro gol. Depois de ter dado duas assistências, ele se tornou o grande destaque da partida, confirmando a superioridade da Juventus e fechando o placar em 3 a 1, para a alegria da torcida nas arquibancadas.
Aos 72 minutos, veio um dos lances mais bonitos do jogo: Andrea Cambiaso avançou com confiança pela área e tocou com precisão para Jérémie Boga, que, em posição perfeita diante do gol, marcou o quarto da Juve.
Com a vitória, a Juventus ocupa a segunda colocação, com 13 pontos em 5 jogos, após 4 vitórias e um empate, sem derrotas. Já o Omonia Nicosia aparece na 26ª posição, com 6 pontos em 5 partidas, após duas vitórias e 3 derrotas.
Um cartão vermelho que mudou tudo
Em outra partida da mesma rodada, o Crystal Palace transformou a desvantagem de um gol em uma importante vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, em casa, nesta noite.
O primeiro tempo começou com muita cautela das duas equipes e não teve ameaças relevantes, terminando sem gols. Os grandes acontecimentos da partida ficaram para a etapa final.
A Real Sociedad saiu na frente aos 66 minutos, quando Mamadou Sarr marcou o primeiro gol após passe de Ji Oshiing.
O jogo teve um ponto de virada importante aos 72 minutos, quando Jon Martín, jogador da Real Sociedad, recebeu o segundo cartão amarelo após uma entrada forte e foi expulso com o vermelho.
Martín já havia levado o primeiro amarelo aos 64 minutos, antes de cometer uma nova falta apenas 8 minutos depois, o que obrigou o árbitro a lhe mostrar o segundo amarelo e, em seguida, o vermelho.
A expulsão afetou claramente o rumo da partida: o Crystal Palace aproveitou a inferioridade numérica do adversário e pressionou com intensidade até conseguir marcar o gol da vitória, tirando proveito da vantagem numérica nos minutos finais.
A resposta do Crystal Palace foi rápida. Aos 73 minutos, Jean-Philippe Mateta empatou de pênalti, deixando o placar em 1 a 1.
Os donos da casa mantiveram a pressão até marcarem o gol da vitória aos 82 minutos, fechando o jogo em 2 a 1 e concretizando uma virada importante em apenas 9 minutos.
Com o resultado, a Real Sociedad ocupa a 27ª posição na classificação da Liga Europa, com 6 pontos em 5 jogos, após duas vitórias, 3 empates e uma derrota.
O Crystal Palace aparece logo atrás, na 12ª posição, com 8 pontos em 5 jogos, após uma única vitória, dois empates e duas derrotas.