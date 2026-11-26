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A Liga Europa teve, nesta quinta-feira à noite, uma rodada repleta de viradas e emoção: a Juventus transformou a desvantagem de um gol em uma vitória expressiva por 4 a 1 sobre o Omonia Nicosia, em casa, enquanto o Crystal Palace também buscou a virada e venceu a Real Sociedad por 2 a 1, diante de sua torcida, em uma rodada que confirmou que nada está decidido na Europa antes do apito final.

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Juventus vira o jogo contra o Omonia

A Juventus conquistou uma importante vitória por 4 a 1 sobre o Omonia Nicosia, em casa, em partida válida pela Liga Europa. O time italiano marcou três gols seguidos, definiu o confronto e fortaleceu sua posição na briga pela classificação às oitavas de final.

A Juventus recebeu o Omonia Nicosia em um jogo intenso da Liga Europa, diante de uma torcida empolgada e com a clara intenção de vencer e seguir subindo na classificação.

A partida começou com um grande susto para os donos da casa. Aos 16 minutos, Ľubomír Šatka abriu o placar para o Omonia após passe de Muamer Tanković, dando ao time cipriota uma vantagem surpreendente e colocando a Juventus sob forte pressão nos minutos iniciais.

A Juventus tentou reagir rapidamente e pressionou com força a defesa do Omonia, até que o primeiro gol saiu aos 37 minutos, quando Andrea Cambiaso empatou após passe de Francisco Conceição. Com o 1 a 1, o jogo voltou à estaca zero.

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A Juventus não demorou a completar a virada. Segundos antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 43 minutos, Jeff Ekhator marcou o segundo gol após passe do próprio Conceição, colocando sua equipe em vantagem por 2 a 1 e virando a partida de cabeça para baixo antes do intervalo.

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No segundo tempo, a Juventus manteve o domínio, e o momento decisivo veio aos 68 minutos, quando Francisco Conceição marcou o terceiro gol. Depois de ter dado duas assistências, ele se tornou o grande destaque da partida, confirmando a superioridade da Juventus e fechando o placar em 3 a 1, para a alegria da torcida nas arquibancadas.

Aos 72 minutos, veio um dos lances mais bonitos do jogo: Andrea Cambiaso avançou com confiança pela área e tocou com precisão para Jérémie Boga, que, em posição perfeita diante do gol, marcou o quarto da Juve.

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Com a vitória, a Juventus ocupa a segunda colocação, com 13 pontos em 5 jogos, após 4 vitórias e um empate, sem derrotas. Já o Omonia Nicosia aparece na 26ª posição, com 6 pontos em 5 partidas, após duas vitórias e 3 derrotas.

Um cartão vermelho que mudou tudo

Em outra partida da mesma rodada, o Crystal Palace transformou a desvantagem de um gol em uma importante vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, em casa, nesta noite.

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O primeiro tempo começou com muita cautela das duas equipes e não teve ameaças relevantes, terminando sem gols. Os grandes acontecimentos da partida ficaram para a etapa final.

A Real Sociedad saiu na frente aos 66 minutos, quando Mamadou Sarr marcou o primeiro gol após passe de Ji Oshiing.

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O jogo teve um ponto de virada importante aos 72 minutos, quando Jon Martín, jogador da Real Sociedad, recebeu o segundo cartão amarelo após uma entrada forte e foi expulso com o vermelho.

Martín já havia levado o primeiro amarelo aos 64 minutos, antes de cometer uma nova falta apenas 8 minutos depois, o que obrigou o árbitro a lhe mostrar o segundo amarelo e, em seguida, o vermelho.

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A expulsão afetou claramente o rumo da partida: o Crystal Palace aproveitou a inferioridade numérica do adversário e pressionou com intensidade até conseguir marcar o gol da vitória, tirando proveito da vantagem numérica nos minutos finais.

A resposta do Crystal Palace foi rápida. Aos 73 minutos, Jean-Philippe Mateta empatou de pênalti, deixando o placar em 1 a 1.

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Os donos da casa mantiveram a pressão até marcarem o gol da vitória aos 82 minutos, fechando o jogo em 2 a 1 e concretizando uma virada importante em apenas 9 minutos.

Com o resultado, a Real Sociedad ocupa a 27ª posição na classificação da Liga Europa, com 6 pontos em 5 jogos, após duas vitórias, 3 empates e uma derrota.

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O Crystal Palace aparece logo atrás, na 12ª posição, com 8 pontos em 5 jogos, após uma única vitória, dois empates e duas derrotas.