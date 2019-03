"Expectativas da Juventus são altas demais", diz Allegri sobre a Champions

O desejo dos Bianconeri em conquistar o troféu da Champions se tornou um grande problema, de acordo com o treinador

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, sugeriu que a "obsessão" do clube em ganhar a Champions League se tornou prejudicial ao elenco.

A Juve enfrentará nesta terça-feira (12), o Atlético de Madri pelo duelo de volta das oitavas de final da competição. Em desvantagem no placar, a equipe italiana terá que reverter a derrota por 2 a 0, da partida de ida, disputada na Espanha.

Com isso, a possível eliminação da Juve gerou especulações sobre o futuro de Allegri no cargo, mas em entrevista à Sky Sport Italia, o treinador fez questão de ressaltar que a Velha Senhora sempre esteve brigando pelo título do torneio durante o seu comando.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

"Juventus está sempre na corrida para do título da Champions desde de quando eu cheguei, havia muito ceticismo não apenas em relação a mim, mas à equipe e ao clube. No meu comando, sempre chegamos ao menos entre os 16 melhores, chegamos à final duas vezes e fomos eliminados apenas pelos eventuais vencedores’, disse.

Sete vezes campeã consecutiva da Serie A, as expectativas sobre o elenco italiano em levantar o caneco do principal torneio europeu cresce a cada temporada. Feito que para o treinador, gera pressão acima do necessário nos jogadores.

"Acho que as expectativas aumentaram demais e se tornou uma obsessão. Jogar a Champions deve ser um prazer e uma alegria”, ressaltou.