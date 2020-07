Juventus apresenta camisa para temporada 2020/21 e volta às listras

Velha Senhora apresenta nova camisa número 1 com Cristiano Ronaldo e Dybala como modelos

Após a conquista do nono título consecutivo da Serie A, a volta suas atenções para a Champions League, que retorna em agosto - os italianos precisam passar pelo Lyon para seguir sonhando com a orelhuda. Mas além disso, o clube de Cristiano Ronaldo e cia. já começa a olhar para a próxima temporada e, nesta quinta-feira (30), a Velha Senhora apresentou seu novo uniforme para a temporada 2020/21.

Para a nova camisa número 1, novamente fornecida pela Adidas, o clube apostou no retorno das listras em preto em branco. Mas apesar do lado mais clássico e tradicional, o novo manto apresenta um design moderno e inovador, com as listras simulando pinceladas com tinta preta em fundo de tela branco.

O símbolo do clube e da Adidas, fornecedora de material esportivo, estão estampadas em dourado, assim como Jeep, patrocinador master da equipe para a temporada.

Se liga no novo uniforme da Juventus! 👕



Quem aí gostou da volta das listras? 🦓 pic.twitter.com/7Y0y5g1xz0 — Goal (@GoalBR) July 30, 2020

Apesar do lançamento ter acontecido somente agora, já havia uma grande expectativa sobre o design do novo uniforme da Juve.

Ainda em junho, o site Footy Headlines havia vazados imagens da suposta camisa e, em uma sessão de fotos de agasalhos do clube, o zagueiro Leonardo Bonucci também havia deixado escapar alguns detalhes que confirmaram o modelo já adiantado pelo Footy Headlines.

Uniforme visitante

Ao passo que a primeira camisa já foi lançada, os uniformes de visitante, números 2 e 3, ainda não foram anunciados, mas devem ser revelados até o mês de agosto.

Mas enquanto isso não acontece, imagens das supostas novas camisas da Juve também foram vazados, como aconteceu com o primeiro uniforme há algumas semanas.

🇮🇹🔵⛓ ICYMI: Juventus 20-21 Away Kit Leaked: https://t.co/hjmUphAj7s — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 10, 2020

Se as suspeitas se confirmarem, a segunda camisa da Velha Senhora terá um tom azul escuro com detalhes prateados. O padrão de pinceladas também deve ser mantido para o uniforme número 2.

🔶⚫ Juventus 20-21 Third Kit Leaked - Confirmed: https://t.co/GM2nSZVseM — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 27, 2020

Já para o terceiro uniforme, como de costume, o clube deve adotar uma postura mais arrojada, com um laranja forte predominante com detalhes em preto.

Além da Juve, outros clubes europeus já divulgaram seus novos uniformes para 2020/21, como o Chelsea, o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique e o Barcelona. No Brasil, o Flamengo já lançou seu novo manto, assim como o Corinthians, que resolveu homenagear a conquista do título brasileiro de 1990 nas camisas 1 e 2.