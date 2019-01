Juventus aposta no fair play financeiro para tirar Mbappé do PSG e formar dupla com Cristiano Ronaldo

O time italiano estaria interessado em contratar Mbappé para a próxima temporada

A Juventus parece não se contentar somente com Cristiano Ronaldo no elenco e pretende “abalar” o mercado de transferências. De acordo com o site italiano Tuttosport, a equipe de Turim estaria interessada em contratar Kylian Mbappé na próxima temporada. Atacante do Paris Saint Germain, o jogador de apenas 19 anos é considerado por muitos como o possível sucessor de Lionel Messi e CR7.



(Foto: N/A)

Ainda segundo informações do veículo, o presidente da Juve, Andre Agnelli teria demonstrado interesse em negociar com francês: “Vamos tentar contratar outro Cristiano Ronaldo, mas desta vez estamos buscando um jogador com menos de 25 anos”. O PSG, por sua vez, estaria disposto a liberar Mbappé por 200 milhões de euros (cerca de R$ 855 milhões) com o objetivo de evitar uma possível multa de Fair Play Financeiro.

O time francês precisaria vender uma de suas estrelas para se manter na meta do Fair Play Financeiro estipulada pela Uefa. Desta forma, Neymar permaneceria como destaque do Paris Saint Germain e a Juventus teria a disposição a dupla CR7 e Mbappé.