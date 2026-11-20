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Nove gols e uma assistência no campeonato, dois gols na Copa da Itália, na primeira fase contra o Avellino: são 11 gols em 11 jogos. Varela marca, conquista uma convocação para a seleção de Portugal, e o Monza e o diretor esportivo Obiang merecem aplausos por uma sacada extraordinária.

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Extraordinária, já que pagaram 2,5 milhões de euros ao Benfica por ele há alguns meses, depois de o jogador ter ficado muito perto do Frosinone, que acabou preferindo investir em Tomas Bobcek. Uma corrida das mais empolgantes no mercado de transferências começa a se formar pelo atual líder da artilharia da Série A. Varela também segue em alta e agora não quer mais parar: veio a convocação para a seleção, o grande impacto na Série A e, agora, a possibilidade de dar o salto para um clube de ponta.

Esse clube não será o Benfica, embora a equipe portuguesa possa igualar qualquer oferta para tentar levá-lo de volta. O jogador nascido em 2005 é grato ao Benfica pela forma como o clube o desenvolveu e o lançou no futebol profissional, mas considera essa etapa encerrada, até porque teria de disputar espaço com o artilheiro grego Pavlidis. Para o clube de Lisboa, não há grande problema: ele tem direito a 20% do lucro de uma futura revenda. Considerando o interesse e os gols de Varela, a quantia será bastante alta.

O Napoli foi o primeiro clube a se movimentar por Varela, favorecido pela ótima relação com a agência que cuida dos interesses do jogador. O Napoli pode se considerar favorito? Não exatamente, porque a Juventus vem avançando com força nos últimos dias. O salário ainda relativamente baixo, o potencial de crescimento e a aptidão natural para a Série A são fatores que estão convencendo tanto Carnevali quanto Massara, que consultaram o Monza sobre o preço: são necessários 35 milhões de euros garantidos.

No exterior, a maior ameaça é o Tottenham de De Zerbi, que pensa no talento português para resolver os problemas dos Spurs no ataque. E o apelo da Premier League pode despertar bastante entusiasmo no jogador. O Monza gostaria de garantir a permanência na Série A ao fim da temporada graças aos gols de Varela, mas não pode dizer "não" a possíveis ofertas altas em janeiro. De um lado está a ambição do jogador; do outro, a possibilidade de obter imediatamente um lucro enorme com a venda. Se Varela sair em janeiro, vale ficar de olho em Francesco Camarda, que deixará o Milan por empréstimo naquele mês. Dois anos atrás, ele já havia ficado a um passo de se transferir para o Monza, então na Série A, antes de Ibrahimovic barrar a negociação.