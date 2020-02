Juventus 3 x 0 Fiorentina: veja os gols de Cristiano Ronaldo e De Ligt

Craque português converteu duas penalidades e ampliou a vantagem da Velha Senhora na liderança do Campeonato Italiano

Mais líder do que nunca, a venceu a por 3 a 0 neste domingo (2), com dois gols de Cristiano Ronaldo e De Ligt, nos acréscimos.

Com mais esta vitória, a Juve se isola na liderança com 54 pontos, com seis a mais do que a , que entra em campo ainda neste domingo (2) na casa da .

Cristiano Ronaldo atinge nova marca

CR7 chegou aos nove jogos consecutivos marcando pelo Campeonato Italiano, igualando assim a marca história de Trezeguet com a camisa da Juventus.