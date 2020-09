Juventude x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo desta segunda-feira (14) é válido pela décima rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado após dois triunfos consecutivos, o Juventude recebe o nesta segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi, às 20h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Vitória DATA Segunda-feira, 14 de setembro de 2020 LOCAL Alfredo Jaconi (RS) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Embalado após dois triunfos consecutivos, o Juventude chega confiante para a partida desta segunda-feira e quer surpreender o rival fora de casa.

O Vitória vem de derrota na última rodada para o e não terá o lateral Carleto, que está suspenso. Por outro lado, Vico e Léo Ceará, que haviam sido punido pelo STJD, receberam o efeito suspensivo e poderão entrar em campo nesta segunda.

Provável escalação do Juventude: Fábio, Cáceres, Léo, Cacá, Matheus Pereira, henrique, Machado, Maurício, Airton, Marcelo Moreno e Arthur Caíke.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan, Wallace, João Victor, Guilherme Rend, Fernando Neto, Gerson Magrão, Dudu, Carleto, Vico e Léo Ceará.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 3 x 1 Confiança Série B 8 de setembro de 2020 Oeste 1 x 3 Juventude Série B 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x CRB Copa do 17 de setembro de 2020 16h (de Brasília) CRB x Juventude 22 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Vitória Série B 11 de setembro de 2020 Vitória 4 x 2 Cuiabá Série B 5 de setembro de 2020

Próximas partidas