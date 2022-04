Juventude x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Juventude e São Paulo entram em campo na noite desta quarta-feira (20), em Caxias do Sul, às 19h30 (de Brasíila), pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Juventude nas odds da SportsbetIO (Clique aqui para ver as melhores opções). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,14 no triunfo do Mengão, $ 3,12 no empate e $ 3,51 caso o Verdão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,21 para quem apostar em mais de 2,5 gols, e $ 1,53 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x São Paulo DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Assistentes: Daniel Parro e Thiago Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Douglas da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi.

MAIS INFORMAÇÕES

O Juventude chega à terceira fase da Copa do Brasil após eliminar Porto Velho (2 a 1) e Real Noroeste (1 a 0).

O Alviverde vem de derrota para o América-MG no fim de semana, pelo Brasileirão.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o São Paulo empatou com o Campinense (0 a 0) no primeiro jogo e bateu o Manaus (2 a 0), no segundo.

Assim como o rival, o Tricolor perdeu na última rodada do Brasileiro, quando caiu diante do Flamengopor 3 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 4 x 1 Juventude Brasileirão 16 de abril de 2022 Juventude 2 x 2 RB Bragantino Brasileirão 11 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Cuiabá Brasileirão 24 de abril de 2022 18h (de Brasília) Botafogo x Juventude Brasileirão 1 de maio de 2022 11h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 São Paulo Brasileirão 17 de abril de 2022 São Paulo 2 x 0 Everton Copa Sul-Americana 14 de abril de 2022

Próximas partidas