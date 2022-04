Juventude x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

No Alfredo Jaconi, o Juventude recebe o São Paulo na noite desta quarta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Alviverde eliminou Porto Velho (2 a 1) e Real Noroeste (1 a 0) até o momento na competição, enquanto o Tricolor empatou com o Campinense (0 a 0) e bateu o Manaus (2 a 0).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após o Juventude ser goleado no fim de semana, pelo Brasileirão, o técnico Eduardo Baptista pode promover mudanças na equipe titular.

Preparação concluída 🟢⚪



Técnico Eduardo Baptista comandou nesta tarde o último treinamento do Ju antes de enfrentar o São Paulo, pela @CopadoBrasil



📷 Fernando Alves/ECJuventude #VamoJaconero pic.twitter.com/qulQdJptsZ — E.C. Juventude (@ECJuventude) April 19, 2022

Assim, Jean e Vitor Mendes devem surgir entre os titulares, enquanto Felipe Alves disputa com César a vaga na meta gaúcha.

Já o São Paulo tem todo o elenco à disposição do técnico Rogério Ceni.

🎥 Na #SPFCtv, treino em São Paulo e viagem para Caxias do Sul#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/8CyEVDy7cd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2022

No entanto, o Tricolor tem chances de ir a campo nesta quarta com uma equipe mista visando os próximos compromissos, além de evitar sobrecarga nos jogadores com maior desgaste acumulado.

Possível escalação do Juventude: César (Felipe Alves); Rodrigo Soares, Vitor Mendes (Paulo Miranda), Rafael Forster e Busanello; Jean (Yuri), Jadson e Chico; Capixaba, Paulinho Moccelin e Ricardo Bueno.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Igor Vinícius, Miranda (Léo), Arboleda e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson (Nikão); Eder e Calleri.

DESFALQUES

JUVENTUDE:

Marlon: lesionado.

SÃO PAULO:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Juventude nas odds da Sportsbet.io (clique aqui para ver as melhores opções) quando se trata de aposta para quem irá se classicar. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,36 na vitória do Tricolor, e $ 2,83 caso o Alviverde passe.

Outra odd popular é com base nas hipóteses duplas. Assim, paga-se $ 1,53 para quem apostar em um empate ou triunfo do Juventude e $ 1,27 para quem apostar em um empate ou vitória do São Paulo. Já sobre os gols marcados, paga-se $ 1,06 para quem apostar que haverá mais de 0,5 gols no jogo e $ 5,35 para quem apostar que a partida terá menos de 0,5 gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juventude e São Paulo será transmitido ao vivo pela Amazon Prime, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.