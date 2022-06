Juventude x Santos: onde assistir ao vivo online, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta terça-feira (14), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Santos se enfrentam nesta terça-feira (14), no Alfredo Jaconi, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo ao vivo do SporTV (exceto RS) e do Premiere, na TV fechada, além de suas respectivas plataformas de streaming online (Globoplay e Premiere Play).

Quer ver as melhores odds para esse jogo? Clique aqui e acesse a Sportsbet.io

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Juventude x Santos DATA Terça-feira, 14 de junho de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolfo Toski Marques (PR)

Assistentes: Guilherme Camilo (MG) e Ivan Bohn (PR)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Informações da partida

Na zona de rebaixamento, ocupando o 19º lugar, com 10 pontos somados, o Juventude entra em campo pressionado. Os desfalques Alviverde são o goleiro Felipe Alves, machucado, e Vitor Mendes, suspenso. Apesar do momento instável, já que o time não vence há dois jogos, a diretoria do clube garante que não pensa na demissão do técnico Eduardo Baptista.

"Nós temos falado muito sobre a avaliação do trabalho e não temos esse tipo de discussão, não está sobre a mesa hoje. Acreditamos muito no trabalho. Sentimos o domínio dos comandados e uma equipe que sabe do que pode apresentar. Essa discussão não é só sobre o treinador, mas em relação a todos nós. Temos que cada um assumir a sua responsabilidade e temos condições de melhorar o nosso desempenho", disse o o executivo de futebol Marcelo Barbarotti.

Do outro lado, o Santos vem de uma sequência de seis partidas sem vencer (quatro empates e duas derrotas). O Peixe, décimo colocado do campeonato, com 14 pontos, perdeu Madson, lesionado, no último jogo, e ele se junta a Léo Baptistão no departamento médico. Outra baixa na equipe santista é Lucas Pires, suspenso, enquanto o zagueiro Kaiky, que serviu a seleção brasileira sub-20, foi poupado.

Mais artigos abaixo

O Peixão treinou nesta manhã, no CT do América-MG, antes da viagem para Porto Alegre. O elenco segue para Caxias do Sul logo depois e se prepara para encarar o Juventude. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/duVxCeMrmW — Santos FC (@SantosFC) June 13, 2022

No entanto. Johan Julio, recuperado de desconforto muscular, e Marcos Leonardo, que também estava com o selecionado de base, estão à disposição de Fabián Bustos. O comandante, porém, irá conversar com o atacante e avaliar a sua condição física para ver se irá utilizá-lo desde o início do duelo.

Prováveis escalações

Juventude: César; Paulo Henrique (Rodrigo Soares), Thalisson, Rafael Forster e William Matheus; Jean, Yuri Lima, Jadson, Marlon e Chico; Pitta.

Santos: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Ricardo Goulart); Rwan Seco, Bryan Angulo (Marcos Leonardo) e Lucas Braga (Jhojan Julio).

Desfalques

Juventude

Felipe Alves: lesionado.

Vitor Mendes: suspenso.

Santos

Léo Baptistão e Madson: lesionados.

Kaiky: poupado.

Lucas Pires: suspenso.

Últimos resultados e próximos jogos

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Juventude Brasileirão 11 de junho de 2022 Juventude 1 x 3 Athletico-PR Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Juventude Brasileirão 18 de junho de 2022 16h30 (de Brasília) São Paulo x Juventude Brasileirão 26 de junho de 2022 18h (de Brasília)

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 Santos Brasileirão 11 de junho de 2022 Santos 1 x 1 Internacional Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas