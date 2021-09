Juventude x Santos: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (26), no Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos visita o Juventude neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para SP), do Premiere, no pay-per-view, e na TNT Sports, na TV fechada, além da HBO Max, no serviço de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Santos DATA Domingo, 26 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro:Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Nailton Junior de Sousa (GO)

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

ONDE VAI PASSAR?



juventude e Santos se enfretam pelo Campeonato Brasileiro Foto: Fernando Alves/Juventude/Divulgação

A TV Globo (para SP), o Premiere, no pay-per-view, a TNT Sports, na TV fechada, e a HBO Max, serviço de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar de um campeonato superando suas próprias expectativas, o Juventude vem de um sequência ruim, isto porque, a equipe não sabe o que é vencer há oito jogos, sendo quatro empates e quatro derrotas.

Para este duelo, o técnico Marquinhos Santos não deve contar com Rafael Forster suspenso, além de Elton e Wagner machucados.

Do outro lado, o Santos, que vem de dois empates seguidos e duas derrotas nos últimos quatro jogos, tenta de alguma forma reagir sob o comando de Fábio Carille, que ainda não venceu nenhuma partida.

Para o confronto, o técnico terá uma lista grande de desfalques, principalmente, no setor defensivo, sem John e o zagueiro Robson Reis.

Provável escalação do Juventude: Gabriel; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana (Léo Pereira), Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Diego; Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Boza, Wagner, Felipe Jonathan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez; Marinho, Marcos Guilherme e Leo Baptistão.