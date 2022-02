Juventude x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Gauchão 2022

O Juventude recebe o Novo Hamburgo nesta quinta-feira (3), no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SPORTV e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Novo Hamburgo DATA Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SPORTV e o Premiere são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (3), no Estádio Alfredo Jaconi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Juventude chega para esta partida da 3ª rodada do Gaúchão 2022 ainda sem vencer na competição, ocupando a 11ª colocação na classificação geral. O time de Caxias do Sul precisa melhorar seu desempenho se quiser avançar para a próxima fase.

Já o Novo Hamburgo vem embalado após a vitória sobre o Ypiranga, e irá tentar aproveitar a boa fase para brigar pela liderança do campeonato, que, por enquanto, é do Internacional com 6 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Juventude

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 2 Internacional Gaúcho 26 de janeiro de 2022 São Luiz 1 x 0 Juventude Gaúcho 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO União Frederiquense x Juventude Gaúcho 6 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília) Juventude x Ypiranga Gaúcho 10 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

Novo Hamburgo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA União Fridequense 1 x 1 Novo Hamburgo Gaúcho 26 de janeiro de 2022 Novo Hamburgo 1 x 0 Ypiranga Gaúcho 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas