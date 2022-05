Jogo acontece neste domingo (8), pela quinta rodada do Brasileiro; veja como acompanhar na TV

O Internacional visita o Juventude neste domingo (8), no Alfredo Jaconi, a partir das 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (para todo o Brasil, exceto RS), na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Internacional DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Luiz Claudio Regazone - RJ

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein - RS

VAR: Diogo Carvalho Silva - RJ

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV (para todo o Brasil, exceto RS), na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (8), no Alfredo Jaconi.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com o Guaireña por 1 a 1 na Copa Sul-Americana, o Internacional volta as atenções para o Brasileirão. Atualmente, soma sete pontos em quatro jogos.

Do outro lado, o Juventude, na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos, busca a primeira vitória no campeonato nacional. Até o momento, foram dois empates e duas derrotas. Aproveitamento de 16,7%.

Em 137 jogos disputados entre as equipes, o Colorado soma 72 vitórias, contra 32 do Juventude, além de 33 empates. No último confronto, o Inter venceu por 2 a 1, pelo Gauchão 2022.

📸 Equipe se prepara para duelo em Caxias do Sul.



🔗 Saiba mais: https://t.co/nbVoJbeZWQ #VamoInter pic.twitter.com/Gxpjdt9okA — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 6, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 1 Cuiabá Brasileirão 24 de abril de 2022 Botafogo 1 x 1 Juventude Brasileirão 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Juventude Brasileirão 12 de maio de 2022 19h30 (de Brasília) Avaí x Juventude Brasileirão 15 de maio de 2022 18h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 0 Avaí Brasileirão 1 de maio de 2022 Guaireña 1 x 1 Internacional Copa Sul-Americana 5 de maio de 2022

Próximas partidas