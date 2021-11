Juventude x Inter: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico gaúcho! Nesta quarta-feira (10), Juventude e Internacional se enfrentam no estádio Alfredo Jaconi, às 21h30 (de Brasília), em dérbi válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Internacional DATA Quarta-feira, 9 de novembro de 2021 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Correa e Thiago Correa Farinha (RJ)

Quarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

VAR: Carlos Eduardo Braga (RJ)

Auxiliar VAR: Carlos Henrique de Souza (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na tv aberta, e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento, porém com um jogo a menos que os demais rivais, o Juventude precisa de um triunfo no clássico para aumentar as esperanças de permanecer na primeira divisão.

O Alviverde, descansado após não atuar no fim de semana, não terá o zagueiro Vitor Mendes, suspenso. Quintero deve assumir a posição.

Do outro lado, o Inter quer somar pontos para tentar entrar no G-6 do Brasileirão.

O Colorado segue sem o goleiro Daniel, que se recupera de uma fissura na costela. Já Saravia e Patrick estão suspensos.

Provável escalação do Juventude: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley (Capixaba); Marcos Vinícios e Rafael Bueno.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Gabriel Mercado (Heitor), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Mauricio; Yuri Alberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 0 Bahia Brasileirão 30 de outubro de 2021 Juventude 0 x 0 Ceará Brasileirão 23 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Juventude Brasileirão 14 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Juventude x Fluminense Brasileirão 17 de novembro de 2021 20h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Grêmio Brasileirão 6 de novembro de 2021 São Paulo 1 x 0 Internacional Brasileirão 31 de outubro de 2021

Próximas partidas