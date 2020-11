Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a vantagem do empate, o visita o Juventude nesta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Grêmio DATA Quinta-feira, 5 de novembro de 2020 LOCAL Alfredo Jaconi - do Sul HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Foto: Divulgação Grêmio

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o Grêmio chega para o duelo podendo até mesmo empatar para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

O técnico Renato Gaúcho deve retornar com Geromel e Kannemann, após poupar a dupla na primeira partida.

Com trabalhos táticos e de bolas paradas antes da viagem para Caxias do Sul, #OPrimeiroCampeão está pronto para a decisão na #CopaDoBrasil2020! Leia sobre o treinamento desta manhã de quarta-feira: https://t.co/F3ITnqopLI



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/ogayjNBtoJ — Grêmio FBPA (@Gremio) November 4, 2020

Já o Juventude precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida aos pênaltis.

Enquanto Pintado mantém a escalação um mistério, a ausência de Wagner é a única certeza. Capixaba será o seu substituto.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Matheus Henrique; Ferreira, Isaque e Pepê; Diego Souza.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Igor, Wellington, Nery Bareiro e Eltinho; João Paulo, Bochecha, Renato Cajá e Capixaba; Breno e Dalberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 0 Juventude Copa do 30 de outubro de 2020 Grêmio 2 x 1 RB Campeonato Brasileiro 2 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 20h30 (de Brasília) Grêmio x Ceará Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 0 Juventude 30 de outubro de 2020 Juventude 1 x 0 1 de novembro de 2020

Próximas partidas