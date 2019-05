Juventude x Grêmio: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil está marcado para esta quarta-feira (22), no Alfredo Jaconi

Após ser derrotado pelo Ceará e seguir sem vencer no Brasileirão, o vira a chave e volta suas atenções para a Copa do . Nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), a equipe comandada por Renato Gaúcho visita o Juventude, pelo duelo de ida das oitavas de final.

Veja informações da partida!

JOGO Juventude x Grêmio DATA Quarta-feira, 22 de maio LOCAL Alfredo Jaconi - do Sul HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv e TV Globo (apenas para Rio Grande do Sul). Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUDE



Após ser goleado pelo Grêmio por 6 a 0 no jogo de ida das quartas de final do , o Juventude mudou e chega para o duelo da com nove jogos de invencibilidade: três vitórias e seis empates.

"Conseguimos assimilar a filosofia de trabalho, a estratégia de jogo. Chegaram jogadores mais experientes e, com a sequência de partidas, ganhamos confiança. É um somatório do trabalho do professor, da confiança e da chegada de alguns jogadores", disse o goleiro Marcelo Carné.

Provável escalação: Marcelo Carné, Vidal, Genilson, Sidimar, Eltinho; João Paulo; Lennon,Aprile, Denner, Dalberto; Braian Rodriguez

GRÊMIO

Em má fase no Brasileirão, o time gaúcho busca a recuperação na Copa do Brasil. E nada melhor do que encarar um rival, que o histórico recente é favorável. O Tricolor não perde para o Juventude desde 2016 e vem de uma sequência de cinco jogos sem levar gol no confronto.

O Grêmio seguirá tendo desfalques para o jogo de ida. Dos ausentes diante do Ceará, apenas Maicon está confirmado para enfrentar o Alviverde. Luan, Kannemann e Cortez seguem no departamento médico.

“Nós temos vários jogadores fora, mas eu não vou dar desculpas, vocês me conhecem. Eu conheço meu grupo e isso são coisas que acontecem. Se não estão aqui é porque estão machucados, mas não vou ficar lamentando, isso é do futebol”, disse Renato Gaúcho.

Provável escalação: