Juventude x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Goiás entram em campo neste domingo (17), no Alfredo Jaconi, a partir das 11h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há sete partidas, o sinal de alerta está ligado no Juventude, que está na zona de rebaixamento. O time gaúcho é o 19º colocado, com 12 pontos marcados. O Alviverde não terá Yuri Lima, lesionado.

Do outro lado, o Goiás vem de eliminação na Copa do Brasil para o rival Atlético-GO, e agora foca completamente as suas atenções no Brasileirão. O Esmeraldino está na 12ª posição, com 20 pontos.

O técnico Jair Ventura pode promover mudanças na equipe, com a possível entrada de Vinicius no ataque, para atuar ao lado de Nicolas e Pedro Raul.

Nos últimos 18 duelos entre as equipes, o Goiás venceu nove vezes, o Juventude cinco, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jean Irmer (Vitor Mendes); Jadson e Óscar Ruiz (Marlon); Edinho, Paulo Henrique e Ricardo Bueno.

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Fellipe Bastos (Luan Dias) e Vinícius; Nicolas e Pedro Raul.

Desfalques da partida

Juventude:

Yuri Lima: lesionado.

Goiás:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Juventude é favorito contra o Goiás nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,95 na vitória dos gaúchos, $ 3,30 no empate e $ 4 caso os visitantes vençam.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem acredita que os dois times irão marcar, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se serão marcados mais de 1,5 gols na partida, pagando-se $ 1,40 caso positivo, e $ 2,75 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Juventude x Goiás DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Araujo (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Vinicius Nogueira (SP)

Quarto árbitro: Jonathan Vivian (RS)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 2 Juventude Copa do Brasil 10 de julho de 2022 Juventude 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Juventude Brasileirão 20 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Juventude x Ceará Brasileirão 24 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 0 x 3 Athletico-GO Copa do Brasil 13 de julho de 2022 Goiás 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 9 de julho de 2022

Próximas partidas