Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Na lanterna, Alviverde precisa desesperadamente de uma vitória neste domingo (18); veja como acompanhar na TV e na internet

Precisando urgentemente de uma vitória para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento, o Juventude recebe o Fortaleza neste domingo (18), às 18h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Lanterna do campeonato com 18 pontos, o Juventude tem a necessidade de ganhar em casa para mostrar que segue respirando. O Alviverde, que não vence há sete jogos, deve ter ao menos cinco modificações na equipe titular, mas não poderá contar com Renato Chaves e Rafael Forster, devido a problemas físicos.

Do outro lado, o Fortaleza vem de duas derrotas consecutivas e acabou caindo para a 15ª posição, com 30 pontos somados. Valentin Depietri e Luan Polli não viajaram com o elenco por opção técnica.

Escalações:

Escalação do provável JUVENTUDE: Pegorari; Thalisson, Vitor Mendes e Ygor Nogueira; Rodrigo Soares, Elton, Chico e Capixaba; Felipe Pires, Guilherme Parede e Isidro Pitta.

Escalação do provável FORTALEZA: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Zé Welison e Ronald; Moisés, Thiago Galhardo e Robson.

Desfalques

Juventude

Renato Chaves e Rafael Forster, com problemas físicos, desfalcam o time gaúcho.

Fortaleza

Valentin Depietri e Luan Polli, por opção técnica, não viajaram.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fortaleza é favorito contra o Juventude nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,30 na vitória do Tricolor, $ 3,10 no empate e $ 3,10 caso o Alviverde vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,35 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,55 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as vão balançar as redes, pagando-se $ 2,05 caso positivo, e $ 1,70 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS

• Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (árbitro), Marcelo Van Gasse e Fabiano da Silva Ramires (assistentes), Jonathan Bekenstein Ribeiro (Quarto árbitro) e Rodrigo Carvalhaes de Miranda (AVAR)