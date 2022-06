Juventude x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Jogo da nona rodada do Brasileirão acontece neste domingo (5); veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Fluminense duelam neste domingo (5), no Alfredo Jaconi, a partir das 11h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Juventude x Fluminense DATA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Luanderson dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Informações da partida

O Juventude vai em busca de sua primeira vitória em casa nesta edição do Brasileirão para fazer as pazes com a sua torcida.

O técnico Eduardo Baptista tem todo o elenco à disposição e promete mandar a campo um time com força total.

A equipe gaúcha está em 19º lugar, com 7 pontos marcados.

Do outro lado, o Fluminense quer deixar para trás a derrota no clássico e agora quer somar longe de seus domínios.

Último treino antes do embarque para Caxias do Sul finalizado! Vamos, Fluzão!



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/N5nubAfyoA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 3, 2022

O Tricolor conta com o retorno de Nino, recuperado de lesão. Por outro lado, David Braz está suspenso.

O time das Laranjeiras é o 11º colocado do campeonato, com 11 pontos..

Prováveis escalações

Juventude: Felipe Alves; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean, Jadson, Óscar Ruiz e Chico (Bruninho); Isidro Pitta e Paulinho Moccelin (Capixaba).

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Yago (Cris Silva); Wellington (Felipe Melo), André, Nathan (Matheus Martins) e Ganso; Luiz Henrique e Cano.

Desfalques

Juventude

sem desfalques confirmados.

Fluminense

David Braz: suspenso.

Últimos resultados e próximos jogos

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Juventude Brasileirão 28 de maio de 2022 Juventude 0 x 3 Palmeiras Brasileirão 21 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Athletico-PR Brasileirão 8 de junho de 2022 19h (de Brasília) Corinthians x Juventude Brasileirão 11 de junho de 2022 16h30 (de Brasília)

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 2 Flamengo Brasileirão 29 de maio de 2022 Oriente Petrolero 1 x 10 Fluminense Copa Sul-Americana 26 de maio de 2022

Próximas partidas