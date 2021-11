Juventude x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Na luta contra o rebaixamento, o Juventude enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Fluminense DATA Quarta-feira, 17 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Felipe de Oliveira (MG)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Auxiliar do VAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, irá transmitir o jogo desta quarta-feira, no Alfredo Jaconi. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com dois empates e duas vitórias consecutivas, o Juventude segue vivo na luta contra o rebaixamento.

Para o confronto em casa, o técnico Jair Ventura não poderá contar com lateral-direito Michel Macedo e o atacante Sorriso, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Paulo Henrique e Capixaba, respectivamente, são os prováveis substitutos.

Já no meio-campo, Wescley e Wagner disputam por uma vaga.

Do outro lado, o Fluminense, com 45 pontos, briga por uma vaga no G-6 do Brasileirão.

Fred, expulso contra o Palmeiras, é desfalque, além de Samuel Xavier, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

John Kennedy, Abel Hernández e Bobadilla brigam por uma vaga no ataque, enquanto Calegari pode assumir a lateral-direita.

Provável escalação do Juventude: Douglas; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho, Wagner (Wescley); Capixaba e Ricardo Bueno.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, David Braz, Nino e Marlon; Wellington (André), Martinelli e Yago; Arias, Caio Paulista e John Kennedy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 2 Juventude Brasileirão 14 de novembro de 2021 Juventude 2 x 1 Internacional Brasileirão 10 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Juventude Brasileirão 20 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Atlético-GO x Juventude Brasileirão 23 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 14 de novembro de 2021 Grêmio 1 x 0 Fluminense Brasileirão 9 de novembro de 2021

Próximas partidas