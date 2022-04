Juventude x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Juventude recebe o Cuiabá na noite deste domingo (24), no Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Cuiabá DATA Domingo, 24 de abril de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere vai transmitir o jogo deste domingo, no Alfredo Jaconi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Juventude chega para o duelo deste domingo querendo mudar a história de seu primeiro semestre, já que o Alviverde sequer se classificou à fase final do estadual. Porém, a equipe de Caxias do Sul segue viva na Copa do Brasil, o Juventude vem de um empate por 2 a 2 contra o São Paulo, pela 3ª fase da competição nacional. Por outro lado, estreou no Brasileirão com empate por 2 a 2 diante do Bragantino. Posteriormente, na 2ª rodada, sofreu uma goleada de 4 a 1 para o América-MG. Dessa forma, ocupa a 16ª posição, com apenas um ponto somado.

Em contrapartida, o Cuiabá também empatou pela Copa do Brasil. O duelo foi contra o Atlético-GO e acabou em 1 a 1. Porém, na 1ª rodada do Brasileirão, ganhou do Fortaleza por 1 a 0. Mas foi derrotado na 2ª rodada, após o capitão Paulão fazer o gol contra que garantiu o triunfo do Fluminense. Assim, soma três pontos, ocupando a 11ª colocação.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 2 São Paulo Copa do Brasil 20 de abril de 2022 América-MG 4 x 1 Juventude Brasileirão 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Juventude Brasileirão 1 de maio de 2022 11h (de Brasília) Juventude x Internacional Brasileirão 8 de maio de 2022 19h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Cuiabá Copa do Brasil 21 de abril de 2022 Cuiabá 0 x 1 Fluminense Brasileirão 16 de abril de 2022

Próximas partidas