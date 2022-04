Juventude x Cuiabá: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Juventude e Cuiabá entram em campo na noite deste domingo (24), no Alfredo Jaconi, a partir das 18h (de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2022.

O Juventude chega para o duelo deste domingo querendo mudar a história de seu primeiro semestre, já que o Alviverde sequer se classificou à fase final do estadual. Porém, a equipe de Caxias do Sul segue viva na Copa do Brasil, o Juventude vem de um empate por 2 a 2 contra o São Paulo, pela 3ª fase da competição nacional.

Em contrapartida, o Cuiabá também empatou pela Copa do Brasil. O duelo foi contra o Atlético-GO e acabou em 1 a 1. Porém, na 1ª rodada do Brasileirão, ganhou do Fortaleza por 1 a 0. Mas foi derrotado na 2ª rodada, após o capitão Paulão fazer o gol contra que garantiu o triunfo do Fluminense.

Confira as informações da partida a seguir!



ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Ju estreou no Brasileirão com empate por 2 a 2 diante do Bragantino. Posteriormente, na 2ª rodada, sofreu uma goleada de 4 a 1 para o América-MG. Dessa forma, ocupa a 16ª posição, com apenas um ponto somado. A equipe de Caxias do Sul tem dois desfalques para a partida: Marlon, está com lesão no posterior da coxa e Paulinho Moccelin, suspenso pelo cartão vermelho que recebeu contra o América-MG.

Já o Dourado tem uma vitória e uma derrota no Campeonato Brasileiro e soma três pontos, ocupando a 11ª colocação. O Cuiabá tem apenas uma baixa para o jogo, trata-se de Camilo, que tem uma lesão no tornozelo esquerdo e não conseguirá atuar no duelo.

Possível escalação do Juventude: César (Felipe Alves); Rodrigo Soares, Vitor Mendes (Paulo Miranda), Rafael Forster e Busanello; Jean (Yuri), Jadson e Chico; Capixaba, Isidro Pitta e Ricardo Bueno.

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão (Rafael Gava), Pepê e Valdivia; Everton, André e André Luís.

DESFALQUES

JUVENTUDE:

Marlon: lesionado

Paulinho Moccelin: suspenso.

CUIABÁ:

Camilo: machucado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O Premiere vai transmitir o jogo deste domingo, no Alfredo Jaconi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.