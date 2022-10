Juventude x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Nesta terça-feira (4), Timão busca emplacar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo alcançar a terceira vitória consecutiva, o Corinthians visita o Juventude nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com 99% de chances de ser rebaixado, o Juventude demitiu o técnico Umberto Louzer, que teve apenas uma vitórias em 16 partidas. A equipe de Caxias do Sul é a lanterna, com 19 pontos, e será comandada pelo auxiliar fixo, Lucas Zanella, nos próximos jogos.

O Corinthians, por sua vez, busca o seu terceiro triunfo consecutivo, porém, o primeiro como visitante neste segundo turno. O Timão está na quarta posição do campeonato, com 50 pontos marcados, e segue sem Rafael Ramos e Maycon, lesionados, enquanto Fausto Vera cumpre suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUDE: Pegorari; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Nogueira e Capixaba; Jadson, Elton, Guilherme Parede, Gabriel e Pasquali; Isidro Pitta.

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Robson Bambu), Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz e Giuliano; Gustavo Mosquito, Róger Guedes (Mateus Vital) e Yuri Alberto.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Fausto Vera, suspenso, Maycon e Rafael Ramos, em recuperação, são os desfalques do Timão.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Juventude nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,20 na vitória do Timão, $ 3,15 no empate e $ 3,50 caso o Alviverde vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,50 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,51 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 3,30 se for o Corinthians, e $ 5,40 se for o Juventude.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS

• Arbitragem: wagner do Nascimento Magalhães (árbitro), Thiago Correa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira (assistentes), Douglas Schwengber da Silva (quarto árbitro) e Wagner Reway (AVAR)