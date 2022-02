Juventude x Caxias: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Gaúcho 2022

Pelo clássico Ca-Ju, a bola vai rolar neste sábado (26) para Juventude e Caxias, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, a partir das 16h30 (do horário de Brasília). O Juventude quer se recuperar na competição para sair da zona de rebaixamento.

O Caxias vem de uma vitória sobre o Novo Hamburgo por 3 a 1, enquanto o Juventude vem de um empate por 1 a 1 contra o Aimoré.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, as duas equipes gaúchas não terão maiores desfalques. O Juventude deve manter a mesma formação do último jogo, com Mauro Zárate no comando de ataque.

Vale lembrar que a equipe segue sem treinador após a saída de Jair Ventura da equipe. Agora, segundo o portal GE, o clube fez contato com o ex-treinador do Cuiabá, Jorginho, e agurda uma posição do treinador.

Mais artigos abaixo

O Caxias, assim como o Juventude, deve manter a mesma equipe que bateu o Novo Hamburgo na última rodada.

Possível escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Paulo Miranda, William Matheus; Kelvi, Jadson e Guilherme Parede; Capixaba, Pitta e Zárate.

Treino pela manhã finalizou a preparação Jaconera para o clássico Ca-Ju 🟢⚪



O confronto, no Alfredo Jaconi, será às 16h30 de sábado (26). Vamos JUntos 🇳🇬



📷 Fernando Alves/ECJuventude #VamoJaconero #Gauchão2022 pic.twitter.com/bsibqQdpF1 — E.C. Juventude (@ECJuventude) February 25, 2022

Possível escalação do Caxias: Lucas Maticoli; Léo, Micael, Luiz Gustavo, Higor; Kaio, Felipe Guedes, Bustamente; Junior Timbó, Michel Renner e Da Silva.

DESFALQUES

JUVENTUDE:

SEM DESFALQUES

CAXIAS:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juventude e Caxias será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (26).