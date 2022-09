Juventude x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (3), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Avaí se enfrentam na tarde deste sábado (3), no Alfredo Jaconi, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Na lanterna do Brasileirão com apenas 17 pontos, o Juventude vem de derrota por goleada em clássico gaúcho e sabe que precisa voltar a vencer se quiser continuar sonhando em permanecer na primeira divisão. Anderson Leite, Yuri, Edinho, Marlon, Vitor Gabriel e Ricardo Bueno continuam se recuperando de lesões no departamento médico.

O Avaí, por sua vez, também está no Z-4 e ocupa o 18º lugar, com 23 pontos somados até o momento. O time catarinense não vence há sete jogos no campeonato e faz mistério quanto à escalação.

Nos últimos oito jogos entre as equipes, o Juventude venceu três vezes e o Avaí cinco. No primeiro turno do Brasileirão 2022, os times empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do JUVENTUDE: Pegorari; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Renato Chaves e Rafael Forster; Elton, Chico e Rafinha; Felipe Pires, Óscar Ruiz e Pitta.

Possível escalação do AVAÍ: Vladimir, Renato, Rodrigo Freita, Vaz, Cortez, Raniele, Bruno Silva, Eduardo, Pottker, Guerrero e Muriqui.

Desfalques da partida

Avaí:

sem desfalques confirmados.

Juventude:

Anderson Leite, Yuri, Edinho, Marlon, Vitor Gabriel e Ricardo Bueno: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Juventude é favorito contra o Avaí nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 na vitória do Alviverde, $ 3,10 no empate e $ 3,50 caso o Leão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,45 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes irão balançar as redes, pagando-se $ 2,05 caso positivo, e $ 1,70 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?