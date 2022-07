Juventude x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (2), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2), no Alfredo Jaconi, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Há cinco jogos sem vencer no Brasileirão (quatro derrotas e um empate), o Juventude está na 19ª posição, com 11 pontos marcados. O Alviverde conta com o retorno de William Matheus, que cumpriu suspensão na última rodada. Porém, Paulo Miranda, Marlon e Vitor Mendes seguem no departamento médico.

O Atlético-MG, por sua vez, quer o triunfo fora de casa para tentar entrar no G-4. O Galo está na quinta posição, com 24 pontos marcados.

🗣️ Avisa lá: agora o #Galo é @adidasbrasil! 💪🐔



🏴🏳️ Massa, que tal o manto com três listras, hein?! pic.twitter.com/0YAP7D78UW — Atlético (@Atletico) July 1, 2022

O técnico Turco Mohamed, de olho no próximo compromisso pela Copa Libertadores, pode mandar a campo uma equipe alternativa, sabendo que segue com Keno, Jair e Zaracho no departamento médico.

Prováveis escalações

Possível escalação do JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e William Matheus; Yuri Lima, Jadson e Óscar Ruiz; Chico, Capixaba e Ricardo Bueno.

Possível escalação do ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Rubens; Guilherme, Allan, Vargas, Ademir e Calebe; Sasha.

Desfalques da partida

Juventude:

Vitor Mendes, Paulo Miranda e Marlon: departamento médico.

Atlético-MG:

Zaracho, Keno e Jair: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Juventude nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,98 na vitória do Galo, $ 3,27 no empate e $ 3,96 caso o Alviverde vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,37 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,62 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,88, ou ímpar, pagando-se $1,93.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Juventude x Atlético-MG DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang e Evandro Lima (SP)

Quarto árbitro: Douglas da Silva (RS)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Juventude Brasileirão 26 de junho de 2022 Atlético-GO 3 x 1 Juventude Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Juventude Brasileirão 10 de julho de 2022 11h (de Brasília) Juventude x Goiás Brasileirão 17 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Emelec 1 x 1 Atlético-MG Libertadores 28 de junho de 2022 Atlético-MG 3 x 2 Fortaleza Brasileiro 25 de junho de 2022

Próximas partidas