Juventude x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Juventude e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Alfredo Jaconi, a partir das 19h (de Brasília), pela décma rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Juventude x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Evandro de Melo Lima - SP

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko - RS

VAR: Igor Junio Benevenuto - MG

Informações da partida

Embalado com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o Athletico-PR aparece na oitava posição, com 13 pontos.

Para o confronto no Alfredo Jaconi, o técnico Felipão não poderá contar com Christian, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Fernandes e Erick são as opções.

Do outro lado, o Juventude, com 10 pontos e lutando para se afastar da zona de rebaixamento, busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série A.

Rodrigo Soares, suspenso, é desfalque certo para o técnico Eduardo Baptista. Ricardo Bueno é o mais cotado para assumir a posição.

Em 30 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 13 vitórias, contra nove do Juventude, além de oito empates. No último encontro, em setembro de 2021, o Furacão venceu por 2 a 1, válido pelo Brasileirão.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Juventude: César; Ricardo Bueno, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean, Jadson e Chico; Vitor Gabriel, Paulo Henrique e Isidro Pitta.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Hugo Moura, Erick (Matheus Fernandes) e Terans; Pedro Rocha, Cuello e Pablo.

Desfalques

Juventude

Rodrigo Soares: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Athletico-PR

Christian: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Últimos resultados e próximos jogos

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Juventude Brasileirão 29 de maio de 2022 Juventude 1 x 0 Fluminense Brasileirão 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Juventude Brasileirão 11 de junho de 2022 16h30 (de Brasília) juventude x Santos Brasileirão 14 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 29 de maio de 2022 Athletico-PR 2 x 2 Santos Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas