Juventude x América-MG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será neste sábado (9), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que lutam para se manter longe do Z-4, Juventude e América-MG entram em campo neste sábado (9), no estádio Alfredo Jaconi, a partir das 21h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x América-MG DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Corea Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

VAR: Carlos Nunes Braga (RJ)

Auxiliar do VAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Coelho quer a vitória fora de casa / Foto: Pedro Vale/Foto FC

O Premiere, na tv fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Perto da zona de rebaixamento, o Juventude contará com o apoio de sua torcida para voltar a vencer no Brasileirão.

O Alviverde tem dúvida quanto a escalação de Douglas Friedrich, que se recupera após um choque na cabeça. Desta forma, Marcelo Carné pode ser titular no gol.

O América-MG chega confiante para o duelo deste sábado, já que está invicto há sete jogos no Brasileirão.

O Coelho tem dúvidas quanto às condições físicas de Mauro Zárate.

Provável escalação do Juventude: Douglas Friedrich (Marcelo Carné); Michel Macedo, Vitor Mendes, Quintero e William Matheus; Dawhan, Jadson, Wescley e Guilherme Castilho; Capixaba e Roberson..

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê e Ademir; Felipe Azevedo e Fabrício.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 1 Juventude Brasileirão 6 de outubro de 2021 Palmeiras 1 x 1 Juventude Brasileirão 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Juventude Brasileirão 13 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Grêmio x Juventude Brasileirão 17 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 6 de outubro de 2021 Cuiabá 0 x 2 América-MG Brasileirão 2 de outubro de 2021

Próximas partidas