Juventude x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta o Juventude neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado em Caxias do Sul, terá arbitragem de Antônio Dib, do Piauí, com assistências de Rogério de Oliveira e Márcio Iglésias. No VAR, o comando será de Caio Max, do Rio Grande do Norte.

Com 21 pontos, o tricolor paulista busca emplacar a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, depois de empatar com o Fortaleza em 2 a 2 pelas quartas de final da Copa do Brasil, enquanto o Juventude, com 20, vem de empate com o Vozão, na última rodada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o técnico Marquinhos Santos ainda não sabe se terá o meia Wescley. Caso não esteja apto, Wagner pode aparecer entre os titulares.

Paulinho Bóia, por questões contratuais, está fora.

Do outro lado, o São Paulo ainda não poderá contar com Welington, Arboleda e William, lesionados. Liziero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Pablo.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster (Quintero) e William Matheus; Matheus Jesus, Guilherme Castilho e Wagner; Capixaba, Marcos Vinícios e Ricardo Bueno.

Veja informações da partida!

Foto: Divulgação São Paulo Jogo: Juventude x São Paulo Quando e que horas? Domingo, 29 de agosto de 2021, às 16h (de Brasília). Local: Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 São Paulo Brasileirão 23 de agosto de 2021 São Paulo 2 x 2 Fortaleza Copa do Brasil 26 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x São Paulo Brasileirão 12 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Fortaleza x São Paulo Brasileirão 15 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGOS CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 2 Juventude Brasileirão 14 de agosto de 2021 Juventude 1 x 1 Fortaleza Brasileirão 22 de agosto de 2021

Próximas partidas