Juventude x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio visita o Juventude nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Bento Gonçalves, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, buscando a terceira vitória no torneio estadual. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Grêmio DATA Quinta-feira, 25 de março de 2021 LOCAL Estádio Montanha dos Vinhedos - Bento Gonçalves, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Mello Júnior

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca manter a invencibilidade no Gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (25), às 21h30. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Brigando pela liderança do Campeonato Gaúcho, o Grêmio busca seguir invicto na competição. Até o momento, registra um empate e três vitórias.

Com a equipe principal ainda realizando uma mini pré-temporada, o auxiliar de Renato Gaúcho, Alexandre Medes, segue no comando da equipe.

A equipe segue sem contar com Guilherme Azevedo, afastado por lesão muscular, e Léo Chú, está suspenso. Léo Pereira é o provável substituto.

Estamos prontos para visitar o Juventude!

Alexandre Mendes comandou treino tático e definiu escalação para jogo na Serra.



🇪🇪💪⚽️ #VamosTricolor pic.twitter.com/Rc9AUNzGUn — Grêmio FBPA (@Gremio) March 24, 2021

Do outro lado, o Juventude vem de vitória sobre o Ypiranga na última rodada.

Para o duelo, Paulo Henrique, retorna de suspensão no lugar de Igor, que assinou com o Coritiba.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Paulo Henrique, Cleberson, Vitor Mendes e Eltinho; João Paulo, Elton e Guilherme Castilho; Capixaba, Marcos Vinicios e Matheus Peixoto.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Bruno Cortez; Darlan e Lucas Araújo; Léo Pereira, Pedro Lucas e Ferreira; Ricardinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Aimoré Gaúcho 19 de março de 2021 São José 1 x 1 Grêmio Gaúcho 22 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Pelotas Gaúcho 4 de abril de 2021 A definir Independiente del Valle Copa Libertadores 7 de abril de 2021 20h15 (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Murici 0 x 3 Juventude Copa do Brasil 17 de março de 2021 Ypiranga 0 x 1 Juventude Gaúcho 22 de março de 2021

Próximas partidas