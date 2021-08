Juventude x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Juventude enfrenta o Fortaleza neste sábado (21), às 21h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo na TNT e no Premiere , na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Embalado com a vitória sobre o Red Bull Bragantino na última rodada, o Juventude mira apenas nos três pontos para seguir subindo na tabela de classificação.

Para o confronto em casa, o técnico Marquinhos Santos não terá Wescley com contusão no tornozelo e um leve estiramento no ligamento medial. Chico e Wagner brigam por uma vaga.

Do outro lado, o Fortaleza, na terceira posição, com 31 pontos, busca reduzir a diferença para o líder Atlético-MG, que soma 37.

Sem Pikachu, suspenso, a boa notícia fica com o retorno de Felipe.

Veja informações da partida!

Jogo: Juventude x Fortaleza

Quando e que horas? Sábado, 21 de agosto de 2021, às 21h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi; Edinho, Felipe, Éderson, Matheus Vargas, Lucas Crispim; David e Robson.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Didi, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Matheus Jesus, Chico (Wagner) e Guilherme Castilho (Capixaba); Paulinho Boia e Ricardo Bueno.

Escala de arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo (SP) e Fabrini Bevilaqua (SP)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistente VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 3 Fortaleza Brasileirão 8 de agosto de 2021 Fortaleza 1 x 1 Santos Brasileirão 15 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Fortaleza Copa do Brasil 25 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Fortaleza x Cuiabá Brasileirão 28 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 8 de agosto de 2021 Red Bull Bragantino 1 x 2 Juventude Brasileirão 14 de agosto de 2021

Próximas partidas