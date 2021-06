Juventude x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (27), pela sétima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Juventude se enfrentam neste domingo (27), às 11h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventude x Flamengo DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Roger Goular (RS)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Assistente VAR: Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais uma vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (27). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 na última rodada, o Flamengo entra em campo visando mais um triunfo sobre o Juventude fora de casa.

Sem Rodrigo Caio, preservado por precaução, e Gerson, vendido ao Olympique de Marselha, o técnico Rogério Ceni deve promover duas mudanças na equipe titular:

Confira os relacionados para a partida contra o Juventude pelo @Brasileirao. #VamosFlamengo pic.twitter.com/4sgjGPnUiv — Flamengo (@Flamengo) June 25, 2021

Do outro lado, o Juventude, com seis pontos, vem de empate com o Atlético-MG na última rodada.

O Coelho não terá Ricardo Silva, que cumprirá suspensão após ter sido expulso contra o Galo.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gomes, Diego, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Pedro.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus; Chico, Castilho, Elton e Paulinho; Wescley e Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 3 RB Bragantino Brasileirão 20 de junho de 2021 Flamengo 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 23 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Flamengo Brasileirão 1 de julho de 2021 20h (de Brasília) Flamengo x Fluminense Brasileirão 4 de julho de 2021 16h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 1 Sport Brasileirão 21 de junho de 2021 América-MG 1 x 1 Juventude Brasileirão 24 de junho de 2021

Próximas partidas