Juventude x Cuiabá: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cuiabá enfrenta o Juventude neste sábado (11), às 17h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado em Caxias do Sul, terá arbitragem de Caio Max Augusto, do Rio Grande do Norte, com assistências de Jean Márcio dos Santos e Lorival Candido. No VAR, Pathrice Wallace Corrêa, estará no comando.

Separados por apenas um ponto na tabela, o Juventude, com 23 pontos, e o Cuiabá, com 24, entram em campo mirando apenas na vitória.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois do empate com o Corinthians em 1 a 1 na última rodada, o Juventude fará a primeira partida do returno pensando apenas nos três pontos, depois de três empates seguidos no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos terá dois retornos: o lateral-direito Michel Macedo e o volante Matheus Jesus.

Por outro lado, Capixaba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Já o Cuiabá entrará em campo ainda sem contar com Pepê, um dos principais destaques da equipe no Brasileirão.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Paulo Henrique (Michel Macedo), Vitor Mendes, Quintero e William Matheus; Matheus Jesus, Guilherme Castilho e Wagner; Paulinho Boia, Marcos Vinícios (Dawhan ou Jadson) e Ricardo Bueno.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão, Uendel; Auremir, Camilo, Cabrera; Jonathan Cafu, Jenison, Clayson.

Veja informações da partida! Jogo: Juventude x Cuiabá Quando e que horas? Sábado, 11 de setembro de 2021, às 17h (de Brasília). Local: Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Juventude Brasileirão 2 de setembro de 2021 Corinthians 1 x 1 Juventude Brasileirão 7 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Juventude Brasileirão 18 de setembro de 2021 18h45 (de Brasília) Juventude x Santos Brasileirão 26 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 30 de agosto de 2021 Cuiabá 2 x 1 Santos Brasileirão 5 de setembro de 2021

Próximas partidas