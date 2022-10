Juventude 1 x 2 São Paulo: pedido de pênalti, sonho de Libertadores e gols

O Tricolor superou o histórico ruim e bateu os gaúchos em casa para ir à oitava colocação do Brasileirão

O São Paulo conquistou uma vitória importante nesta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, diante do Juventude. Com gols de Reinaldo e Paulo Henrique (contra) para o Tricolor e Capixaba para o Ju, o placar terminou em 2 a 1, levando os paulistas à oitava colocação na tabela.

Em busca de uma vaga na Libertadores para 2023, o São Paulo foi ao Alfredo Jaconi buscando reverter o histórico negativo na casa do Juventude, onde havia ganhado apenas uma vez em dez jogos pelo Brasileirão. E conseguiu, mas não sem sofrer um pouquinho.

Logo no começo do jogo, aos dois minutos, o primeiro lance importante - e nesse caso polêmico - do jogo. Após uma arrancada que colocava o São Paulo no ataque, Calleri recebeu um pisão de Thalisson dentro da área e ficou no chão. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior não marcou falta e nem foi chamado pelo VAR para rever o lance, de forma que o jogo seguiu mesmo com o pedido de pênalti por parte do Tricolor.

Mesmo sem a penalidade marcada, foi o São Paulo quem abriu o placar, aos 36 minutos, depois de controlar boa parte do jogo. Reinaldo aproveitou um cruzamento de Moreira, que fez boa jogada individual driblando a marcação do Ju, e mandou de cabeça para colocar o Tricolor na frente.

Não demorou muito, aos 39, o Juventude voltou a igualar o marcador. Em um raro momento criativo no primeiro tempo, Elton aproveitou um rebote para dar um lindo passe para Capixaba, que aproveitou um buraco na marcação para chutar cruzado no canto superior direito, sem chance de defesa para Felipe Alves.

No segundo tempo, as duas equipes ofereceram perigo ao adversário, mas Pegorari e Felipe Alves iam mantendo placar na igualdade. Até que, aos 10 minutos, Reinaldo chutou e contou com um desvio de Paulo Henrique para marcar o gol que deu a vitória à equipe paulista. Antes do final, Galoppo ainda teve a chance de ampliar, enquanto o Ju não ofereceu qualquer perigo de empatar de novo.

Com a vitória, o São Paulo subiu à oitava posição e se aproximou do sonho de Libertadores, enquanto o Juventude, com a derrota, se manteve na lanterna e, a depender dos outros resultados da rodada, pode ter seu rebaixamento decretado logo. O próximo compromisso do Tricolor é em casa, contra o Atlético-GO, e o Ju visita o Atlético-MG em Belo Horizonte, ambos na quinta-feira (27).