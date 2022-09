Juventude 1 x 1 Fortaleza: gols, empate fraco e jejuns de vitórias

Equipes seguem na briga na parte debaixo da tabela

O Juventude, lanterna do Campeonato Brasileiro, recebeu o Fortaleza, neste domingo (18), buscando a mesma reação que tirou o Tricolor da zona do rebaixamento. As equipes, porém, apenas empataram, o que não resolveu a vida de ninguém. Os gols ficaram por conta de Paulo Mirando (contra) para o Fortaleza e Vitor Gabriel para o Juventude.

O primeiro tempo do jogo foi mais estudado do que jogado, com as duas equipes prezando muito a posse de bola, e não criando muitas chances. Mas abriu o placar quem se sobressaiu um pouquinho, e que chegou um pouco mais perto do gol.

As redes só balançaram no finalzinho da primeira etapa, aos 44 minutos, quando o Fortaleza abriu a contagem. O lance se originou após uma jogada de perigo, onde Zé Welison acertou a trave. Caio Alexandre aproveitou uma sobra de bola e mandou para gol, Paulo Miranda desviou, mas para dentro da meta de Pegorari, marcando contra seu próprio time.

O Juventude, em busca da reação, voltou do intervalo com um time mais ofensivo: foram duas mudanças nas quais saíram um zagueiro e um volante para a entrada de dois meio-campistas. De fato, a equipe gaúcha melhorou na segunda etapa, e até conseguiu o empate, mas não sem antes levar alguns sustos.

O segundo tempo foi mais agitado, com chances para os dois lados, e um Juventude mais volumoso e incisivo em busca do gol, que demorou, mas veio. Aos 32 minutos, Vitor Gabriel, que estava em campo há apenas cinco minutos, aproveitou um lançamento de Capixaba e cabeceou para igualar o placar.

Antes do final, as equipes ainda tentaram um pouco, mas o empate prevaleceu. O resultado acabou sendo melhor para o Fortaleza, que chegou aos 31 pontos e ganhou uma posição, mesmo chegando à terceira partida sem ganhar, enquanto o Juventude, que não vence há oito jogos, se manteve na lanterna, com apenas 19 pontos conquistados até aqui.As duas equipes voltam à campo na quarta-feira (28), quando o Tricolor recebe o Flamengo e os gaúchos visitam o Fluminense.