“Vlahovic não está em nossos planos”. As palavras de Giovanni Carnevali, novo diretor-geral da Juventus, parecem encerrar definitivamente a trajetória do atacante sérvio na equipe bianconera e qualquer possibilidade de renovação de contrato. Também para as casas de apostas, o futuro dele estará longe de Turim e poderá levá-lo a Nápoles, para se reunir com seu antigo técnico, Massimiliano Allegri, no time azzurro. Uma hipótese que rende 4,00 naGoldbet e na Better.





A alternativa, nas cotações, leva à Inglaterra, ao Tottenham de Roberto De Zerbi, ansioso por se redimir após ter escapado por um triz do fantasma do rebaixamento. A ida para Londres está cotada em 10,00. Sempre ligada a Allegri, a outra possibilidade italiana nas cotações é a do novo Milan de Ruben Amorim, com 15 vezes a aposta.