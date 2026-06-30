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Dusan Vlahovic(C)Getty Images

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Juve: Carnevali “descarrega” Vlahovic e agita o mercado de transferências: para as casas de apostas, o futuro está em Nápoles

Mercado da bola
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Juventus

“Vlahovic não está em nossos planos”. As palavras de Giovanni Carnevali, novo diretor-geral da Juventus, parecem encerrar definitivamente a trajetória do atacante sérvio na equipe bianconera e qualquer possibilidade de renovação de contrato. Também para as casas de apostas, o futuro dele estará longe de Turim e poderá levá-lo a Nápoles, para se reunir com seu antigo técnico, Massimiliano Allegri, no time azzurro. Uma hipótese que rende 4,00 naGoldbet e na Better.


A alternativa, nas cotações, leva à Inglaterra, ao Tottenham de Roberto De Zerbi, ansioso por se redimir após ter escapado por um triz do fantasma do rebaixamento. A ida para Londres está cotada em 10,00. Sempre ligada a Allegri, a outra possibilidade italiana nas cotações é a do novo Milan de Ruben Amorim, com 15 vezes a aposta.

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