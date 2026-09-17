Justin Kluivert faz história em noite memorável de Liga Europa para o AFC Bournemouth

O AFC Bournemouth transformou em vitória seu primeiro jogo europeu da história. Em San Sebastián, a equipe do técnico Marco Rose foi forte demais para a Real Sociedad e venceu por 2 a 1. O internacional holandês Justin Kluivert abriu o placar cedo, e, com Rayan, os Cherries já ampliaram aos vinte minutos. O gol de descontou de Sergio Gómez no segundo tempo já não adiantou mais para a equipe da casa.
O Bournemouth começou muito bem no Anoeta, que estava apenas parcialmente cheio. Evanilson, que havia recuado, girou sobre o marcador e assim criou espaço para a arrancada de Adrien Truffert, que recebeu a bola do brasileiro e viu seu cruzamento ser completado por Kluivert: 1 a 0.
Com seu gol, Kluivert fez história como o primeiro artilheiro europeu da história do Bournemouth. Já aos vinte minutos, o Bournemouth ampliou sua vantagem. Alex Scott colocou a bola com enorme categoria no segundo poste, onde Rayan escapou às costas de Gómez e cabeceou com frieza para o gol: 2 a 0.
Antes do intervalo, o Bournemouth não teve nada a temer da Sociedad, que ainda teve muita sorte quando Evanilson cabeceou na trave após uma falta cobrada com veneno por Marcus Tavernier.
Alguns minutos antes do intervalo, Kluivert recebeu cartão amarelo para seu descontentamento do árbitro Pawel Raczkowski, que viu corretamente o cotovelo do holandês atingir o rosto de Gómez. Kluivert considerou o amarelo exagerado e expressou brevemente sua frustração em direção ao árbitro polonês.
Dez minutos após o intervalo, a Sociedad voltou ao jogo. O cruzamento fechado de Gomez não foi tocado por ninguém e também surpreendeu o goleiro Djordje Petrovic: 2 a 1.
O gol que recolocou a Sociedad na partida fez visivelmente bem ao time. O Bournemouth foi empurrado para trás e escapou do empate de, entre outros, Mikel Oyarzabal e Orri Óskarsson. O Bournemouth resistiu por pouco nos instantes finais de tensão.