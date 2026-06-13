Justin Kluivert fala sobre suas chances na Copa do Mundo: “Isso talvez funcione melhor para a seleção holandesa”

Justin Kluivert se recuperou da lesão bem a tempo de integrar a seleção holandesa para a Copa do Mundo. O meio-campista ofensivo do AFC Bournemouth espera agora brilhar pela Oranje, mas sabe que a concorrência no meio-campo é acirrada. Mesmo assim, ele vê oportunidades.

A expectativa é que o técnico Ronald Koeman escale Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders no meio-campo no jogo de domingo contra o Japão. Isso ainda não é certo, embora Koeman tenha indicado esta semana que já sabe qual será a escalação titular.

A maior dúvida parece estar, no momento, em torno do nome de Reijnders, o que tem a ver principalmente com o concorrente Kluivert. Este último causou uma excelente impressão anteriormente na posição 10 da Seleção Holandesa.

“Koeman conversou com todos sobre seus papéis, como ele vê a situação no momento”, conta Kluivert ao Vandaag Inside. “Para o primeiro jogo contra o Japão, mas também para mais adiante no torneio. Para que você tenha uma ideia do seu lugar na equipe.”

“Ele também me deixou isso claro”, conta Kluivert. “Aceito meu papel na equipe e, em qualquer função, dou cem por cento de mim. Você simplesmente tem que mostrar isso. Certeza (sobre tempo de jogo, red.) você nunca recebe de um técnico.”

“Vou continuar sempre me esforçando ao máximo”, continua o jogador de 27 anos, natural de Zaandam. “É claro que eu acharia uma pena, mas o interesse da equipe vem em primeiro lugar. Depois vem o meu próprio interesse.” Kluivert sabe que pode oferecer algo diferente. “Temos algumas opções no meio-campo.”

“Sabemos que se fala muito sobre o meio-campo dos sonhos: Frenkie, Gravenberch e Tijjani. Temos outras opções também, como eu mesmo. Talvez isso funcione melhor para a seleção holandesa. Mas, repito: somos todos bons, é difícil dizer.”

Para concluir, Kluivert explica em que se destaca: “Sempre fui um atacante, por isso sou bastante focado no gol. Acho que penso sempre à frente, e essa é a minha força. Velocidade, profundidade que gosto de buscar e também a minha intensidade”, resume Kluivert.