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Justin Kluivert estreou pela seleção da Holanda em 2018. Oito anos depois, o meia soma 14 jogos pela seleção. "São muito poucos", conclui o jogador do Bournemouth em entrevista à Voetbal International.

Kluivert fez sua estreia pela seleção holandesa quando jogava pelo Ajax. "Em 2018, eu imaginava que seria diferente. Mas ainda estou aqui. Cada um segue seu próprio caminho. Uns são um pouco mais fáceis que outros", diz, ao recordar os últimos anos.

"Não segui o caminho ideal", afirma Kluivert, em tom de autocrítica. "Mas isso também tem seu lado bonito: você não precisa seguir o caminho ideal para conquistar algo."

Kluivert ainda espera seu primeiro gol pela seleção holandesa. O meia-atacante sabe muito bem que está na hora de balançar a rede em uma partida pela seleção.

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"Lembro de um jogo pela seleção em que tivemos um pênalti e, claro, eu também queria muito bater. Mas temos uma lista, e Memphis é o primeiro cobrador quando está em campo. Então ele tinha toda a razão em cobrar", explica Kluivert sobre ainda não ter marcado pela Holanda.

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Kluivert, que atua na Premier League, chegou perto algumas vezes. "No jogo em casa contra Malta, em Groningen, por exemplo. Recebi um bom cruzamento e chutei por cima. Na hora, pensei: 'Mas o que é isso?'. Então, sim, estou com vontade de marcar."

Kluivert ficou fora da última data Fifa por causa de uma lesão. Seus últimos minutos pela seleção holandesa foram em 30 de junho, quando Marrocos levou a melhor nos pênaltis na fase de 16 avos de final.

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O meia-atacante foi um dos jogadores que desperdiçaram uma cobrança de pênalti. Em parte por isso, a Holanda foi eliminada, e Ronald Koeman deixou o cargo de técnico da seleção.

Agora, Kluivert precisa mostrar seu valor a Xavi. No entanto, ainda não se sabe se o ex-jogador do Ajax conseguirá conquistar uma vaga entre os titulares da seleção holandesa em breve.

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Xavi parece inclinado a começar o jogo de sexta-feira contra a Grécia com Frenkie de Jong, Joey Veerman e Tijjani Reijnders no meio-campo. Nesse caso, Kluivert começará no banco.

Kluivert também parece não ter chances no ataque. Normalmente, Crysencio Summerville, Donyell Malen e Cody Gakpo começam como titulares.