Justiça rejeita apelo do Vasco e confirma final da Taça Guanabara sem público

Dinheiro de ingressos vendidos terá de ser devolvido em até cinco dias; Fluminense pede que torcida não vá ao Maracanã

Marlteo batido. A final da Taça Guanabara entre Vasco e Fluminense não terá torcedores. A desembargadora de plantão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Lucia Helena Passo, decidiu, na manhã deste domingo (17), negar o pedido do Cruz-Maltino para reconsiderar a determinação de portões fechados para a partida.

Como mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos para a decisão que acontece às 17h deste domingo no Maracanã, ficou determinado a devolução dos valores pagos pelas entradas, que deve ser feita em até cinco dias, sob pena de multa de R$ 5 mil por dia de descumprimento.

Mais artigos abaixo

Lucia Helena determinou ainda que uma multa de R$ 500 mil deve ser cobrada tanto do Vasco, quanto do Maracanã, em caso do descumprimento da decisão.

Após o anúncio, o Fluminense divulgou uma nota em seu site oficial pedindo aos seus torcedores que cumpram a medida.