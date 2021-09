Justiça reconhece dívida de R$ 330 milhões do Cruzeiro com investidores de Dedé

A diretoria do clube mineiro foi notificada e já informou que pretende recorrer da decisão

Pouco tempo depois de acionar o Cruzeiro na justiça, os empresários do jogador Dedé receberam uma resposta positiva para que o clube mineiro recompensasse no valor de R$ 330 milhões os agentes do jogador. Isto porque existia um item no acordo: caso Dedé deixasse o Cruzeiro quebrando o contrato de forma unilateral, o clube teria que ressarcir os responsáveis pela contratação.

O grupo de empresários enviou a notificação extrajudicial ao Cruzeiro, ainda no dia 4 de agosto a fim de solicitar o pagamento do montante ou até iniciar uma negociação com valores mais baixos. Porém, o clube não se manifestou no prazo de cinco dias estabelecidos no documento, o que levou aos empresários acionarem a Justiça.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com o contrato, o qual a Goal teve acesso, em caso de rescisão contratual de Dedé, o Cruzeiro teria que desembolsar o valor referente à maior cláusula indenizatória esportiva, avaliada em R$ 330 milhões neste caso. O defensor obteve a sua saída por meio da Justiça, o que acabou ativando esta minuta do vínculo

Conforme o compromisso entre as partes no contrato, se o atleta obtivesse rescisão contratual de forma unilateral, ou seja, uma das partes quebreassem o contrato, os empresários do atleta teriam direito à esta cláusula.

Os direitos econômicos do atleta eram divididos da seguinte forma: 51,91% do Grupo DIS; 30,5% do empresário Marcos Vinícius Sánchez Secundino; 11,09% para o agente Giscard Salton e 6,5% da GT Sports Assessoria.

O trâmite corre na 22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte e ainda cabe recurso. A diretoria do clube mineiro foi notificada e já informou que pretende recorrer da decisão.

"O Cruzeiro aguardará sua citação no caso, que faz parte de um fluxo natural nesse tipo de processo. Em se tratando de uma ação monitória, o Clube apresentará posteriormente a defesa cabível, que são os embargos monitórios. Em hipótese alguma haverá o pagamento do valor neste momento", disse a Raposa.

Dedé foi um dos ídolos do Cruzeiro na última década, sagrando-se bicampeão brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil. O defensor ainda venceu três edições do Campeonato Mineiro na Toca da Raposa II. Ele obteve a sua rescisão contratual no decorrer da temporada.