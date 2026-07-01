Justiça para Jalal Jid… A FIFA responde com firmeza à indignação de Nagelsmann após o gol anulado da Alemanha

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou um esclarecimento oficial sobre a jogada polêmica ocorrida na partida entre Alemanha e Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois que o árbitro marroquino Jalal Jaid anulou um gol no final da partida da seleção alemã após consulta ao VAR, decisão que provocou a indignação do técnico Julian Nagelsmann.

A seleção alemã acreditava ter garantido a classificação para as oitavas de final depois que o zagueiro Jonathan Tah marcou um gol de cabeça nos minutos finais, antes que o árbitro assistente de vídeo (VAR) interviesse e solicitasse ao árbitro de campo que revisasse a jogada no monitor.

Após a revisão, o árbitro marroquino decidiu anular o gol, considerando que o zagueiro alemão Waldemar Anton impediu o goleiro paraguaio Orlando Gil de defender sua meta.

Após a eliminação da Alemanha nos pênaltis, Nagelsmann criticou duramente a decisão, descrevendo a anulação do gol como um “escândalo” e afirmando que sua equipe merecia a classificação.

O presidente da Comissão de Árbitros da FIFA, o italiano Pierluigi Collina, respondeu com um comunicado oficial no qual defendeu a decisão da arbitragem, explicando que a situação estava de acordo com as instruções comunicadas às seleções antes do início do torneio.

Colina afirmou, segundo reportagem do jornal britânico “Mirror”: “O posicionamento, por si só, não é considerado uma infração, mas quando o jogador atacante não está interessado na bola e se move deliberadamente, mesmo que de forma mínima, com o objetivo claro de impedir o movimento do adversário e impedi-lo de defender, os árbitros, com o auxílio da tecnologia de vídeo quando necessário, são obrigados a analisar a situação com precisão e intervir.”

E acrescentou: “Isso se aplica especialmente quando o objetivo desse movimento é impedir que o goleiro adversário defenda sua meta. Essas orientações já foram comunicadas aos treinadores e jogadores com antecedência; portanto, não deve ser surpresa para eles que os árbitros punam tais infrações.”

A Alemanha foi eliminada da competição nas oitavas de final após perder nos pênaltis, na primeira derrota por pênaltis em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, depois que Kai Havertz, Nico Vollmayr e Jonathan Tah perderam suas cobranças, enquanto a seleção do Paraguai conquistou sua primeira vitória nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

A seleção do Paraguai enfrentará a França nas oitavas de final.